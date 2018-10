Von: Redaktion DER FARANG | 07.10.18

OBERRIET (dpa) - Bei einem Restaurantbrand in der Schweiz sind zwei Menschen gestorben.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte, wurden zudem zwei Personen verletzt. Das Restaurant brannte laut Mitteilung in der Nacht auf Sonntag vollständig aus. Die beiden Toten wurden am Morgen gefunden. Das Gebäude und der Brandschutt wurden weiter durchsucht. Die Polizei versucht zudem herauszufinden, ob sich möglicherweise noch mehr Menschen in dem Haus befanden, als der Brand ausbrach. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Franken geschätzt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.