​Pistenfahrzeug stürzt 400 Meter Hang hinab 

LAUSANNE: Bei einem spektakulären Unfall im Schweizer Skigebiet Les Diablerets ist ein Pistenfahrzeug 400 Meter einen Hang hinabgestürzt. Der 35 Jahre alte Fahrer überlebte: Er sei aus seiner Kabine geschleudert und schwer verletzt worden, teilte die Polizei im Kanton Waadt am Montagabend mit. Wie es zu dem Unfall kam, werde noch untersucht.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer das Fahrzeug am Montagmorgen an der Bergstation an einem Unterstand parken. Es sei aber vor dem Einparken aus bislang ungeklärten Gründen einen Hang hinabgestürzt und erst 400 Meter weiter unten zum Liegen gekommen - stark beschädigt. Rettungskräfte der Bergstation leisteten Erste Hilfe, ehe der Fahrer des Pistenfahrzeugs mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Untersuchungen zum Unfallhergang führt wie in solchen Fällen üblich die Staatsanwaltschaft.