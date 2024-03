Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.24

In der geschäftigen Check-in-Halle des Don Mueang Airports herrscht ein reges Treiben. Foto: Rüegsegger

BANGKOK: Sarun Benjanirat, der stellvertretende Direktor des Civil Aviation Office of Thailand (CAAT), hat die Planung von 38 zusätzlichen Flügen während des Songkran-Festivals angekündigt. Diese Maßnahme folgt der Anweisung des Verkehrsministers Suriya Juangroongruangkit, kurzfristige Maßnahmen gegen hohe Flugpreise einzuführen. Zudem werden für alle Inlandsflüge spezielle Tarifaktionen angeboten.

Das CAAT hat die Bestätigung von sechs Fluggesellschaften erhalten, die ihre Flugpläne geplant und die Genehmigung für diese Flüge beantragt haben. Damit steigt die Zahl der zusätzlichen Sonderflüge auf 104, wodurch insgesamt 17.874 zusätzliche Sitzplätze angeboten werden.

Die Flüge sind für die Hauptflughäfen in jeder Region geplant, einschließlich Phuket, Chiang Mai, Samui, Ubon Ratchathani, Udon Thani und Khon Kaen, und zwar am 11. und 12. April sowie erneut am 15. und 16. April. Diese Planung entspricht der Entscheidung des Kabinetts, den thailändischen Neujahrsfeiertag auf fünf Tage vom 12. bis 16. April zu verlängern.

Viele dieser Sonderflüge werden außerhalb des regulären Flugplans auf diesen Routen stattfinden, zum Beispiel frühmorgens oder spätabends. Die Fluggesellschaften haben spezielle Preisaktionen eingeführt, sodass die Passagiere ermäßigte Tarife zahlen, mit Rabatten von bis zu 20% gegenüber den normalen Ticketpreisen.

Diese Initiative zielt darauf ab, den Passagieren, die während der Festtage in ihre Heimatstädte zurückkehren oder reisen möchten, mehr Optionen zu bieten, indem ihnen ein größerer Zugang zu Flugreisen ermöglicht wird. Die Flughafenbehörde, Airports of Thailand (AOT) und die Aeronautical Radio of Thailand arbeiten zusammen, um die Betriebszeiten der Flughäfen zu verlängern, und werden zusätzliches Personal einsetzen, um die Bequemlichkeit sowohl für Fluggesellschaften als auch für die Öffentlichkeit während dieses Zeitraums zu gewährleisten.

Das CAAT rät der Öffentlichkeit, ihre Reisen zu planen, da die gestiegene Nachfrage unweigerlich zu höheren Ticketpreisen führt. Neben dem Hinweis, dass Passagiere verschiedene Kanäle prüfen sollten, bevor sie einen Kauf tätigen, insbesondere bei der Buchung über Online-Reiseagenturen, empfiehlt das CAAT auch den direkten Ticketkauf über die Website der Fluggesellschaft, da das CAAT die Obergrenze für die Tarife reguliert. Im Falle von Reiseänderungen oder dem Bedarf an Entschädigungen aufgrund verschiedener Umstände können die Passagiere effizienter direkt mit der Fluggesellschaft kommunizieren.

Don Mueang: Tor zu Thailands Himmel

Der Flughafen Don Mueang in Bangkok, einer der ältesten internationalen Flughäfen der Welt und Asiens, dient heute hauptsächlich als Basis für Inlands- und Billigfluggesellschaften. Nach seiner umfangreichen Renovierung, um den wachsenden Bedarf an Billigflugverkehr zu decken, hat Don Mueang seine Position als wichtiges Drehkreuz für regionale und Inlandsflüge gefestigt. Der Flughafen ist bekannt für seine effiziente Abfertigung von Low-Cost-Carriern und spielt eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der touristischen und geschäftlichen Reisenotwendigkeiten Thailands.