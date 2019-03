LUXEMBURG (dpa) - Schluss mit den Show-Tagen: Zwei Beluga-Wale ziehen aus einem Großaquarium in China ins weltweit erste Meeresreservat nach Island um. Dafür checken sie bei einem Luxemburger Frachtflieger ein.

Noch schwimmen die beiden Beluga-Wale Little White und Little Grey in einem Meeresaquarium in Shanghai umher. Doch ihre Tage im Beton-Becken sind gezählt. Denn Mitte April geht es ab nach Island - in den Nordatlantik: In das weltweit erste Schutzgebiet für Beluga-Wale, das von der Umweltschutz-Stiftung Sea Life Trust in einer Bucht vor der Insel Heimaey (Westmännerinseln) eröffnet wird. Vor den Weißwalen liegt jetzt eine lange Reise: Rund 30 Stunden werden sie für die gut 10 000 Kilometer unterwegs sein - per Lastwagen, Flugzeug und Schiff.

