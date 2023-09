PHRAE: Am Samstag (30. September 2023) ereignete sich in den frühen Morgenstunden in der nördlichen Provinz Phrae ein Zugunglück, bei dem der Special Express Train 13 entgleiste. Der Zug war auf dem Weg von Bangkok nach Chiang Mai, als er gegen 05.48 Uhr bei der Durchfahrt durch Phrae von Waldabflüssen getroffen wurde.

Die Lokomotive, ein Gepäckwagen und ein Schlafwagen wurden durch die enorme Kraft der Wassermassen aus den Schienen gerissen. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall nur leichte Verletzungen gemeldet, von denen ein Fahrgast betroffen war.

Foto: FM91 Trafficpro

Alle Passagiere setzten ihre Reise mit einem Ersatzzug fort.

Die Strecke 8/102 ist vorübergehend unterbrochen, während die Behörden die entgleisten Waggons bergen und die Schienen wieder instand setzen. Die genaue Ursache des Unglücks wird derzeit untersucht.