Zeitungen zum Geschehen am Samstag

«NZZ»: Die CDU hat ihre Identität verloren

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» beschäftigt sich am Samstag mit dem Zustand der CDU:

«Die CDU hat ihre Identität verloren. Diese beruhte seit ihrer Gründung auf drei Standbeinen: dem christlich-sozialen, dem marktwirtschaftlich-reformorientierten und dem konservativen. Herz-Jesu-Marxisten, Neoliberale und Stahlhelm-Fraktion: Damit deckte die CDU einen großen Teil des Spektrums ab und war damit eine echte Volkspartei. Merkel allerdings vertrieb die Konservativen und ignorierte die Wirtschaftsliberalen. Das rächt sich heute. Um diese beiden Gruppen anzusprechen, wären Wirtschaftsreformen und Migration die Kernthemen. Doch in beiden Bereichen ist die CDU kaum noch handlungsfähig. (...)

Die Antworten der Ära Merkel sind überholt, das wird besonders in der Migrationspolitik und in Wirtschaftsfragen deutlich. Die Irrtümer der Vergangenheit aufzuwärmen, ist keine zukunftsweisende Strategie. Demokratie braucht Alternativen. Die Regierung ist nur denkbar, solange es Opposition gibt. Daher hat Merz inhaltlich völlig recht, wenn er die CDU als Alternative mit Substanz beschreibt. Das ist ihre Daseinsberechtigung. Sie darf sich nicht anbiedern, weder an die AfD noch an die Ampel-Koalition. Derzeit tut sie Letzteres und macht sich damit überflüssig.»