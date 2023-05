Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Montag

«NZZ»: USA und EU gehören zu Verlierern der Rückkehr Assads

ZÜRICH: Zur Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga schreibt die «Neue Zürcher Zeitung» am Montag:

«Dass die arabisch-syrische Détente nun endgültig Fahrt aufnimmt, hängt auch mit der veränderten Großwetterlage in der Region zusammen. So vereinbarten die ehemaligen Erzfeinde Iran und Saudi-Arabien nach Jahren des kalten Krieges kürzlich die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen. Assad profitiert von dieser Neuausrichtung. (...)

Zu den Verlierern der Rückkehr Assads gehören neben den versprengten Resten der syrischen Opposition vor allem Amerikaner und Europäer. Jahrelang hatte der Westen versucht, das Assad-Regime zu isolieren und so in die Knie zu zwingen. Dieses Ansinnen ist nun endgültig gescheitert.

Zwar bekräftigte Washington, auch weiterhin an den Sanktionen gegen Syrien festhalten zu wollen. Allerdings sind die Zeiten, in denen die Araber Gewehr bei Fuß standen, sobald der Westen rief, vorbei. So weigerten sich die Golfstaaten im letzten Jahr, ihre Beziehungen zu Russland abzubrechen, und pflegen vermehrt enge Beziehungen zu China. Assads Heimkehr nach Arabien zeigt nun einmal mehr, wie sehr sich die Verhältnisse im Nahen Osten gewandelt haben.»

«The Times»: Offene Fragen nach der Krönung

LONDON: Nach seiner Krönung stehe König Charles III. nun vor großen Herausforderungen, meint die Londoner «Times» am Montag:

«Während der Jubel verhallt und die Straßensperren weggeräumt werden, müssen nun Antworten auf die noch offenen Fragen gefunden werden. Wie wird der neue König die Protokolle und Konventionen der heutigen Monarchie verändern? Wie kann seine Rolle die Werte einer modernen Demokratie verkörpern? Wie kann das Gleichgewicht zwischen der Ausübung der Macht durch Regierung und Parlament und der Ausübung der Souveränität durch Charles III. aussehen?

Der König ist ein Mann mit Überzeugungen. Die Anliegen, für die er sich als Prinz von Wales lange Zeit eingesetzt hat, sprechen die heutige Generation in Großbritannien, ja in der ganzen westlichen Welt, ganz besonders an: die Umwelt, die nachhaltige Landwirtschaft, die Künste, die Architektur nach menschlichem Maß und die Ausweitung der Möglichkeiten und des Mitgefühls auf alle, insbesondere auch auf ehemalige Häftlinge und Menschen aus benachteiligten Verhältnissen. (...) Das alles sind langfristige Themen, doch für einen König, der es eilig hat, sollte der Wandel jetzt beginnen.»

«El País»: Charles muss noch viel Überzeugungsarbeit leisten

MADRID: Zur Krönung von König Charles III. schreibt die spanische Zeitung «El País» am Montag:

«Die britischen Institutionen haben hart daran gearbeitet, der Krönungszeremonie von Charles III. und Königin Camilla den gleichen Prunk, die gleiche Pracht und die gleiche Liturgie zu verleihen, die die Krönung von Elizabeth II. vor 70 Jahren hatte. Es gab sogar Rituale aus dem Mittelalter. Die Kameras der BBC waren wieder einmal das Hauptinstrument dafür. Es wurde ein Bild des Jubels und der Harmonie vermittelt, in dem kein Platz für die Protestkundgebungen einer bedeutenden Minderheit war, und auch nicht für die Gleichgültigkeit eines großen Teils der Bürger. (...)

Charles III. wird eine Strategie entwickeln müssen, um vor allem die jüngeren Generationen von der Nützlichkeit der Monarchie zu überzeugen (...) Zumindest hat seine Krönung rund 20 Millionen Briten und auch einen Teil der übrigen Welt begeistern können. Der britische Monarch ist sich jedoch darüber im Klaren, dass das «God Save The King», das die Gäste der Zeremonie am Samstag riefen, im Rest des Landes nicht so laut und überzeugend zu vernehmen war.»