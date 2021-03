Zeitungen kommentieren das Weltgeschehen am Freitag

«NZZ»: Freie Hand für China in Hongkong

ZÜRICH: Die «Neue Zürcher Zeitung» kommentiert am Freitag Chinas neue Wahlordnung für Hongkong :

«Dass das Hongkonger Parlament in Zukunft frei von Störenfrieden für Peking sein wird, stellt die neue Wahlordnung sicher. Damit wird die Kommunistische Partei, die im Schatten schon immer die Fäden gezogen hat in Hongkong, ganz offen zur politischen Hauptmacht. Dass ihn die Sanktionen der USA wegen Hongkong kaltlassen, zeugt vom Selbstbewusstsein des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping. Der mächtige Führer des chinesischen Volkes schreitet mit seiner Machtausdehnung in Hongkong voran, während die USA mit der Pandemie beschäftigt sind und die neu gewählte Regierung unter Joe Biden und Kamala Harris sich erst noch finden muss.

Dass Washington den höchsten chinesischen Außenpolitiker, Yang Jiechi, und den Außenminister Wang Yi zu einem Treffen mit dem amerikanischen Außenminister Anthony Blinken und dem Sicherheitsberater Jake Sullivan nach Alaska eingeladen hat, bestärkt Chinas Machthaber in ihrer Haltung. Sie können in Hongkong machen, was sie wollen - auf der internationalen Bühne sind sie unabkömmlich.»