PATTAYA: Mehrere ausländische Touristen rannten am Mittwochabend (4. Oktober 2023) auf der Pattaya Beach Road um ihr Leben, als ein orkanartiger Wirbelsturm über die Stadt Pattaya hinwegfegte.

Der kurze aber heftige Wirbelsturm ereignete sich in der Nähe der Polizeistation Pattaya City am Pattaya Beach im Stadtzentrum, kurz nach heftigen Regenfällen am späten Mittwochabend.

Der Wind wehte Äste, Blätter, Müll und Sand durch die Luft und fegte sogar die schweren orangefarbenen Baustellen-Straßenbarrieren weg, was für Touristen eine gefährliche Situation darstellte, die von dem Wirbelsturm überrascht wurden. Sie rannten in Deckung und fanden in den Unterhaltungslokalen entlang der Beach Road Unterschlupf.

Auch wenn der Wirbelsturm schnell wieder abgeklungen war, gelang es einigen Netizen, Aufnahmen von dem chaotischen Naturschauspiel in sozialen Netzwerken zu teilen.