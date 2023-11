Winteranfang in Thailand nächste Woche

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Winter kommt nächste Woche, sagt das Meteorologische und räumt ein, dass es in diesem Jahr eine Verzögerung gegeben hat.

Es wird erwartet, dass vom 14. bis 20. November 2023 eine mäßige bis relativ starke Kaltluftmasse über die oberen Teile Thailands hinwegzieht und die Intensität der kalten Winde während dieses Zeitraums zunimmt, so die Behörde. Während dieser Zeit würden die Niederschläge in den oberen Regionen Thailands abnehmen. In der Anfangsphase, wenn die kalten Luftmassen abziehen, insbesondere um den 16. November 2023 herum, kann es noch etwas regnen, aber danach werden die Temperaturen sinken, und starke Winde werden den Beginn der kälteren Jahreszeit markieren.

Dies sei ein deutliches Signal für den Übergang zum Winter in dieser Zeit und mache deutlich, wie wichtig es sei, sich auf das kühlere Wetter vorzubereiten, so die Meteorologen.

Vom 17. bis 19. November 2023 wird in den Bergregionen und auf den Gipfeln, wie z. B. Doi Inthanon im Norden, kaltes Wetter erwartet. Im Flachland wird kühlere Luft erwartet. Es sei von entscheidender Bedeutung, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und der Gesundheit während dieser wechselnden Wetterbedingungen Vorrang einzuräumen, so das Meteorologische Amt.

In der südlichen Region, beginnend in der Provinz Chumphon und weiter abwärts, müsse man sich auf heftige und anhaltende Regenfälle einstellen, die mit einer Zunahme starker Winde einhergehen, hieß es weiter.