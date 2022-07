Wilde Elefanten überfallen Durian-Plantage

Von: Björn Jahner | 08.07.22

HUA HIN: Immer wieder drängen in der Provinz Prachuap Khiri Khan, zu der auch Hua Hin gehört, wilde Elefanten in die Obstplantagen von Farmern vor und verursachen großen Schaden. So auch in der Durian-Plantage von Weeraphat P., 71, im Dorf Ban Rai Sanrak, wo die hungrigen Dickhäuter einen Schaden von mehreren zehntausend Baht verursachten.

Gegenüber der Presse klagte Khun Weeraphat, dass die Tiere etwa zehn seiner Durianbäume beschädigt und etwa 30 Durianbäume gefressen hatten.

Seine Plantage, die sich über etwa 50 Rai erstreckt, befindet sich in der Nähe von Pala-U an der Grenze zum Kaeng-Krachan-Nationalpark – ein Gebiet, das für Konfrontationen zwischen wilden Elefanten und lokalen Bauern bekannt ist.

Khun Weeraphat führte fort, dass bereits einen Monat zuvor Elefanten sechs weitere seiner Bäume beschädigt hätten. Nach diesem Vorfall stellte er sechs Arbeiter ein, die in dem Gebiet patrouillieren sollten, um die Elefanten von seinen Obstbäumen fernzuhalten. Er merkte an, dass die meisten lokalen Landwirte Arbeiter beschäftigen, um die Elefanten von ihrem Land zu vertreiben, die Elefanten sich nicht jedoch nicht einfach von Menschen einschüchtern lassen.

Der Landwirt beklagte auch, dass sich die schlechte Wirtschaftslage negativ auf sein Geschäft auswirkt. Zwar sei die diesjährige Durian-Ernte gut gewesen, aber den Menschen fehle es einfach an Kaufkraft.

Zuvor hatte Hua Hins Bürgermeister Polkrit Phuangvalaisin erklärt, dass in Zusammenarbeit mit der Huai Suat Yai Subdistrict Administrative Organization Maßnahmen ergriffen würden, die auf die Unterstützung und Entschädigung der betroffenen Durian-Farmer abzielen, deren Lebensunterhalt durch die Zerstörung ihrer Ernten durch wilde Elefanten beeinträchtigt wurde.