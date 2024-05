Verband des E-Zigarettenhandels weist WHO-Kritik zurück

GENF: Der deutsche Verband des E-Zigarettenhandels (VdeH) weist Kritik der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurück, die Industrie wolle Kinder süchtig machen. Seine Zielgruppe seien Erwachsene, die ihren Tabakkonsum reduzieren oder ganz einstellen wollten, teilte der Verband auf Anfrage mit.

Von der WHO hieß es am Donnerstag, die Tabakindustrie versuche mit allen möglichen Tricks, Kinder so jung wie möglich süchtig zu machen. Dazu gehöre, vor allem E-Zigaretten in bunten Farben fast wie Spielzeug oder mit Comicfiguren und mit Geschmacksrichtungen wie Kaugummi zu vermarkten, die auf Kinder abzielten. E-Zigaretten enthalten keinen Tabak, aber Nikotin. Weil E-Zigaretten teils teuer sind, steigen viele junge Menschen nach Angaben der WHO, wenn ihr Geld knapp wird, auch auf Tabakprodukte um.

Der Verband verwies zudem darauf, dass er sich 2019 mit einem Werbekodex verpflichtet habe, auf den Einsatz von Comicfiguren oder ähnlichen Motiven, die das Interesse von Kindern und Jugendlichen wecken könnten, zu verzichten. «Der VdeH distanziert sich deutlich von dieser Werbung und ist bereits mehrfach juristisch gegen Akteure vorgegangen, die sich nicht an geltendes Recht gehalten haben», teilte der Verband mit. «Wir fordern eine stärkere Durchsetzung des Werbeverbots seitens der Behörden und Plattformbetreiber.»

Geschmacksrichtungen wie Kaugummi richteten sich an Erwachsene, betonte der Verband. Erwachsene hätten «eine Vorliebe für fruchtige und süße Aromen».