Von: Redaktion DER FARANG | 04.07.19

BAKU (dpa) - Mexikos Inselarchipel im Golf von Kalifornien - Heimat des vom Aussterben bedrohten Kalifornischen Schweinswals - steht ab sofort auf der Liste des gefährdeten Naturerbes der Welt.



Das Welterbekomitee der Unesco hatte die Inseln und Schutzgebiete 2005 zum Welterbe erklärt. Wegen illegaler Fischerei mit Stellnetzen in der Region fielen aber immer mehr Tiere der Wilderei zum Opfer, kritisierte das Komitee einer am Mittwoch veröffentlichen Mitteilung zufolge. Von den 2005 gezählten 300 Exemplaren seien heute nur noch 10 Kalifornische Schweinswale übrig.

Das Komitee der UN-Kulturorganisation entschied deshalb auf einer Sitzung in der Südkaukasusrepublik Aserbaidschan am Kaspischen Meer, den Golf zum gefährdeten Naturerbe zu erklären. Mit dem Status soll auf dringenden politischen Handlungsbedarf hingewiesen werden. Auch die Staatengemeinschaft solle so bewegt werden, das betroffene Land bei der Erhaltung zu unterstützen, hieß es. «Der Golf ist ein wichtiger Lebensraum für zahlreiche Wale und andere Meeressäuger.»

Insgesamt würden aktuell 53 Stätten auf der Liste des gefährdeten Welterbes geführt. «Naturkatastrophen, Erderwärmung, Baumaßnahmen und Massentourismus sind nur einige Gefährdungsfaktoren», teilte das Komitee mit. Auch Kriege zählten dazu.

In der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku tagt das Unesco-Welterbekomitees seit Sonntag und noch bis 10. Juli. Drei Stätten mit Deutschland-Bezug könnten in die Welterbeliste der Vereinten Nationen aufgenommen werden. Zur Entscheidung stehen das Augsburger Wassermanagement-System, die alte römische Militärgrenze - der sogenannte Donaulimes - und die Montanregion Erzgebirge/Kru?nohorí.

Über die deutschen Anträge wird voraussichtlich zwischen dem 5. und 7. Juli entschieden. Weltweit sind 36 Stätten nominiert, darunter die irakische Stadt Babylon sowie die historische Königsstadt Bagan in Myanmar. Mit der Aufnahme in die Welterbeliste verpflichten sich Staaten, die Orte zu schützen und für künftige Generationen zu bewahren. Bisher umfasst die Liste des Unesco-Welterbes 1092 Kultur- und Naturstätten, 44 davon sind in Deutschland verzeichnet.