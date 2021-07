BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat für die dunkelroten Zonen die Schließung weiterer Geschäfte und öffentlicher Einrichtungen beschlossen. CCSA-Sprecherin Apisamai Srirangson gab am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Government House Details der mindestens 14-tägigen Beschränkungen in 13 Provinzen bekannt.

Geschlossen bleiben nach Angaben der „Bangkok Post“:

Massagesalons

Saunen einschließlich Kräutersaunen

Hahnenkampfplätze und Übungsplätze für Hahnenkämpfe

Fischkampfplätze

Pferderennbahnen

Alle Arten von Wettkampfstätten

Boxstadien und Boxschulen

Snooker- und Billardclubs

Bowlingbahnen

Internetshops

Theater

Öffentliche Veranstaltungsorte für Aufführungen

Wasser- und Vergnügungsparks

Kinderspielplätze

Zoos

Eislaufbahnen

Fitnessclubs

Kampfsporthallen

Tanzschulen

Tagungs- und Veranstaltungsorte

Amuletthändler

Kliniken zur Gewichtskontrolle

Schönheits- und Gesundheitskliniken

Sportplätze

Schwimmbäder

Ausstellungszentren

Lernzentren und Kunstgalerien

Bibliotheken

Museen, historische Parks und archäologische Stätten

Kindertagesstätten

Schönheitssalons

Friseursalons

Maniküre- und Tattoostudios

Öffentliche Parks und botanische Gärten

Dr. Apisamai sagte weiter, das CCSA erlaube die Öffnung der folgenden Orte unter der Voraussetzung von Maßnahmen zur Seuchenkontrolle:

Kinderbetreuungszentren in Krankenhäusern mit Übernachtung

Seniorenbetreuungszentren mit Übernachtungsmöglichkeit

Frisch- und Lebensmittelmärkte

Die 13 Provinzen umfassen Bangkok, Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Chonburi, Chachoengsao, Ayutthaya und die südlichsten Provinzen Narathiwat, Pattani, Songkhla und Yala.