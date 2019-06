TEHERAN (dpa) - Irans Präsident Hassan Ruhani hat wegen des Drohnenzwischenfalls internationale Maßnahmen gegen die USA gefordert. Der Iran wirft den USA vor, mit einer Aufklärungsdrohne den Luftraum des Landes verletzt zu haben, was die Regierung in Washington bestreitet. «Dieser jüngste Vorfall war erneut ein Verstoß gegen internationale Vorschriften (...) da sie (die Amerikaner) unsere Warnungen ignorierten, mussten wir die Drohne abschießen», sagte Ruhani am Sonntag in seiner ersten Reaktion zu dem Drohnen-Abschuss.

Das war laut Ruhani der Beginn erneuter Spannungen am Persischen Golf, der für die Region als auch die Welt eine strategisch wichtige Route sei. «Daher erwarten wir von der internationalen Gemeinschaft eine angemessene Reaktion und klare Maßnahmen gegen diese Art von Verstößen», so der Präsident in einem Treffen in Teheran mit Gabriela Cuevas Barron, der mexikanischen Leiterin der Interparlamentarischen Union IPU.

Ruhani bezeichnete die USA als «die Wurzel» aller regionalen und internationalen Krisen. Washington verstößt aus seiner Sicht gegen internationale Vorschriften und verfolgt bewusst einen extremen Unilateralismus. Das jüngste Beispiel sei der Ausstieg der USA aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 und die Verhängung neuer Sanktionen gegen den Iran, sagte Ruhani. «Wenn sie mit ihren Sanktionen den Menschen auch Lebensmittel und Medikamente vorenthalten, dann ist dies gleichzustellen mit wirtschaftlichem Terrorismus.»