Was Touristen in ASQ-Hotels in Thailand erwartet

Auf der Webseite ASQ Paradise erfahren ausländische Touristen alles, was man zum Ablauf der obligatorischen Covid-19-Quarantäne in Thailand wissen muss. Foto: Tourism Authority Of Thailand

BANGKOK: Jeder, der in Corona-Zeiten nach Thailand reist (auch zurückkehrende thailändische Staatsbürger), muss sich nach seiner Ankunft im Königreich einer Quarantäne in einer ASQ- oder LSQ-Unterkunft unterziehen, die der Reisende bereits vor Reiseantritt buchen und bezahlen muss. Um ausländische Touristen auf ihren Aufenthalt in einem ASQ-Hotel („Alternative State Quarantine“) vorzubereiten, hat die Tourism Authority of Thailand (TAT) Informationen zusammengestellt, was sie in der 15-tägigen Covid-19-Quarantäne erwartet. Ziel ist es, Stress und Frustrationen durch gute Vorbereitung auf ein Minimum zu reduzieren.

Auf Initiative der TAT wurde die Zahl der ASQ-Hotels in Thailand zwischenzeitlich auf 123 erhöht, um ausländischen Besuchern eine noch größere Auswahl an Zimmern in den unterschiedlichsten Preisklassen zu bieten – vom niedrigen ASQ-Pauschalpreisangebot bis hin zur exklusiven Luxus-Quarantäne im gehobenen Preissegment. Parallel zum Ausbau der ASQ-Unterkünfte wurde in Zusammenarbeit mit erfahrenen Akteuren der Tourismusbranche auch das Angebot der Buchungsportale für einen ASQ-Aufenthalt erhöht, die eine informative Übersicht zu den Preisen und Leistungen bieten.

Leistungen der ASQ-Pakete

Wenn nicht anders angegeben, gelten die ASQ-Pakete in der Regel für eine Einzelunterkunft. Die Preise beinhalten in der Regel einen einfachen Flughafentransfer, eine Unterkunft für 15 Nächte (16 Tage), drei tägliche Mahlzeiten (die in der Regel vorverpackt aufs Zimmer geliefert werden), zwei Körpertemperaturkontrollen täglich durch medizinisches Fachpersonal, das den Gästen rund um die Uhr zur Verfügung steht, sowie zwei oder drei Covid-19-Tests.

Zeitlicher Ablauf der Quarantäne

Auch wenn die Regeln in den einzelnen ASQ-Hotels variieren können, folgen sie in der Regel einem ähnlichen Zeitplan. Neuankömmlinge müssen für drei bis vier Tage in ihren Zimmern bleiben, bis der erste Covid-19-Test durchgeführt wird. Wenn das Ergebnis negativ ist, wird dem Gast der eingeschränkte Zugang zu einigen Hoteleinrichtungen für etwa eine Stunde pro Tag gestattet. Ein zweiter Covid-19-Test wird in der Regel am 12. Tag durchgeführt. Wenn das zweite Testergebnis ebenfalls negativ ausfällt, können die Gäste ihre geplante Reise fortsetzen.

Verbote und Verpflegung

Wichtig zu wissen ist, dass Alkohol in den ASQ-Hotels strengstens verboten ist. Ebenfalls tabu ist die Nutzung von Essenslieferdiensten. Snacks beschränken sich in der Regel auf das Angebot der Minibar. Viele Unterkünfte haben ihre Speise- und Getränkeauswahl jedoch bereits erheblich erhöht und bieten ihren Gästen immer öfter ein bemerkenswertes Angebot an gesunden Lebensmitteln an.

Flug und ASQ-Hotel zum Paketpreis

Auf dem Buchungsportal Thailand Plus von Thai Airways International (THAI) werden Reisepakete angeboten, die Direktflüge mit der THAI und ASQ-Unterkünfte jeder Preisklasse beinhalten. Thailandbesuchern stehen mehr als 400 Reisepakete zum Spezialpreis zur Auswahl, einschließlich weiterer Vergünstigungen in Thailand.

Aktive Quarantäne im Golf-Resort

Golf-Enthusiasten, die es bevorzugen, ihre ASQ-Zeit in Thailand sportlich aktiv anstatt ausschließlich im Hotelzimmer zu verbringen, wird eine sogenannte „Golf-Quarantäne“ angeboten. Wenn sie die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, können sie die obligatorische Quarantäne in einem ASQ-Golf-Resort verbringen. Ausländischen Golfern wird während ihres Aufenthaltes gestattet, eine Runde Golf zu spielen und andere gesundheitsbezogene Aktivitäten auf dem Platz auf eigene Kosten zu vollziehen.

Info- und Buchungsportale

Zwei weitere empfehlenswerte Informations- und Buchungsportale, deren Markteinführungen ebenfalls von der TAT unterstützt wurden, sind die Webseiten des Reisespezialis­ten Ascend Travel Co.,Ltd. und ASQ Paradise. Beide bieten maßgeschneiderte Reisepakete an und dienen darüber hinaus auch als großartige Nachschlagewerke für alle anfallenden Fragen für die Thailandreise in Corona-Zeiten – von der Einreise über die Quarantäne bis hin zu den Quarantänestandards in den ASQ-Hotels in ganz Thailand.