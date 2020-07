Von: Redaktion DER FARANG | 28.07.20

PATTAYA: Staus auf der Sukhumvit Road und den innerstädtischen Straßen, Warteschlangen am Hafen Bali Hai vor den Schiffen zur Insel Larn und gut besuchte Strände in Pattaya und Jomtien – das Touristenzentrum hatte an dem langen, viertägigen Wochenende eine hohe Zahl von Besuchern zu bewältigen.

Wichit Manmee, ein Rettungsschwimmer, berichtete der „Nation“, dass die Menschen in Scharen an den Strand strömten und die Behörden die Sicherheitsvorkehrungen verschärfen mussten, auch, um Kriminalität zu verhindern. Beobachter glauben, zum ersten Mal seit Aufhebung der Corona-Beschränkungen hätten so viele Menschen die Stadt besucht. Einige Touristen sagten, sie seien trotz der Verkehrsstaus von Bangkok nach Pattaya gefahren, aber nachdem sie einige Zeit am Strand verbracht hätten, fanden sie, dass es die Mühe wert gewesen sei. Dennoch: Der Andrang an den Stränden war geringer als vor dem Ausbruch von Covid-19, weil die Regierung weiterhin keine internationalen Touristen ins Land lässt.