Verkehrs-Halloween in Phuket

Sintflutartige Regenfälle sorgten am Donnerstag für ein Verkehrschaos auf Phuket. Foto: The Thaiger

PHUKET: Zum 31. Oktober verbreitete der Wettergott Horror, Schrecken und stundenlange Wartezeiten.

Genau zum Beginn der Rushhour, um 15.45 Uhr, wurde der Süden der Insel von sintflutartigen Starkregen überfallen. In wenigen Minuten standen ganze Straßenabschnitte unter Wasser, wo vor kurzem noch gefahren wurde herrschte längerfristiger Stillstand. Es war ein einziger, gruseliger Superstau ohne grinsende Kürbisse, doch mit umso mehr unfreundlichem Wasser.

Besonders dramatisch ging es auf der Chaofa Tawan-OK Road zu, der Verbindungsstraße zwischen Chalong und Phuket Town. Auf Höhe der Honda-Niederlassung hatte sich ein See von rund 300 Metern Länge gebildet. Die Polizei ließ die Fahrzeuge nur einseitig und einspurig dieses Hindernis durchqueren. An beiden Seiten standen Dutzende von Mopedfahrern, die sich das Wagnis nicht zutrauten. Vor und hinter ihnen bildeten sich kilometerlange Warteschlangen. Erst gegen 20 Uhr versackte der See und die Stauungen lösten sich auf.