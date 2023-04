Von: Björn Jahner | 11.04.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Verkäufe von Wasserpistolen steigen nach drei „trockenen Jahren“ wieder an, da sich Thailand auf seine ersten Songkran-Feierlichkeiten seit dem Ausbruch der Pandemie vorbereitet.

Es wird erwartet, dass Millionen von Einheimischen und Touristen das traditionelle thailändische Neujahrsfest feiern werden, indem sie sich gegenseitig mit Wasser bespritzen, um sich im heißesten Monat des Jahres abzukühlen. Das Songkran-Fest beginnt am Donnerstag (13. April 2023) und endet am nächsten Montag (17. April 2023).

Dies wird auch das erste Jahr seit dem Auftauchen von Covid-19 sein, in dem die traditionellen Neujahrsfeiern ohne Einschränkungen stattfinden, da die Menschen allmählich zum normalen Leben zurückkehren.

Das thailändische Nachrichtenportal „The Nation“ hat sich am Montag (10. April 2023) auf den Märkten im Bezirk Wiset Chai Chan in Ang Thong, einer Provinz 100 Kilometer nördlich von Bangkok, umgesehen und festgestellt, dass sich die Verkäufer mit einer großen Auswahl an Wasserpistolen, Eimern und Schüsseln eingedeckt haben.

Die Märkte hier sind voll mit Kunden, die nach Wasserpistolen für die Wasserschlachten in dieser Woche suchen. Der berühmteste Songkran-Treffpunkt in der Provinz ist die Khao Suk Walking Street im Tha-Chang-Gebiet, die direkt vor dem Wiset-Chai-Chan-Gemeindebüro verläuft.

Zum ersten Mal seit drei Jahren ist die Nachfrage groß, sagte eine örtliche Verkäuferin. Die Kunden besuchen ihren Stand, um Wasserpistolen zu kaufen, die je nach Größe und Ausstattung ab 59 Baht aufwärts kosten.

Allerdings verkaufe kein Geschäft Hochdruck-Wasserpistolen, da diese von der Regierung verboten worden seien, fügte sie hinzu.

Obwohl der Verkauf von Hochdruck-Wasserpistolen bereits seit vier Jahren verboten ist, sind sie im Internet noch immer weit verbreitet.

Andere Songkran-Produkte, die ebenfalls reißenden Absatz finden, sind „Din So Phong“ (parfümiertes Kreidepulver) und „Nam Ob“, ein Parfüm nach thailändischer Art, das zur Herstellung von Duftwasser verwendet wird, mit dem Senioren und Buddha-Statuen besprenkelt werden.

Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) rechnet mit 13,5 Milliarden Baht an Einnahmen aus dem Inlandstourismus während der Songkran-Feiertage in diesem Jahr, ein Anstieg um 22 Prozent gegenüber 11 Milliarden Baht im letzten Jahr.

Die TAT schätzt, dass Thais an diesem Songkran bis zu 3,8 Millionen Reisen zu inländischen Attraktionen unternehmen werden, was einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber den 3,34 Millionen im letzten Jahr entspricht. Die Einnahmen aus dem Inlandstourismus vor Songkran im Jahr 2019 beliefen sich auf 11,64 Milliarden Baht.