PHUKET: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) rechnet damit, dass etwa 600.000 thailändische und ausländische Besucher während des neuntägigen Vegetarierfestes in diesem Monat nach Phuket reisen und der Provinz mindestens 9 Milliarden Baht einbringen werden.

Es wird erwartet, dass das jährliche Festival, das auf Thailands größter Insel Phuket am Sonntag (15. Oktober 2023) beginnt, auch Besucher aus benachbarten Provinzen wie Phang-nga, Krabi und Surat Thani anzieht, sagte der Direktor des TAT-Büros Phuket, Lertchai Wangtrakuldee, am Samstag (13. Oktober 2023).

Mit einer Prognose von fast 10 Milliarden Baht setzt sich die TAT ein ehrgeiziges Ziel, verglichen mit den 3,5 Milliarden Baht, die das Festival im letzten Jahr einbrachte.

Foto: epa/Rungroj Yongrit

Thanes Tantipiriyakit, Vorsitzender des Phuket Tourism Council, sagte, dass die Feierlichkeiten in Phuket in diesem Jahr größer als je zuvor sein werden, da mehr als 30 örtliche Schreine und Organisationen ihr Interesse an einer Teilnahme an der Veranstaltung bekundet haben. Letztes Jahr nahmen etwa 10 Schreine teil.

„Die Ausgaben für Lebensmittel in Phuket werden während des Festivals in die Höhe schnellen, was man daran erkennen kann, dass gehobene Restaurants vegetarische Gerichte auf ihre Speisekarten setzen“, sagte er. Das „Phuket Vegetarian Festival“ ist eine der bekanntesten Veranstaltungen Thailands und zieht Tausende von Besuchern und Gläubigen an, die neun Tage lang ihren Körper reinigen, bevor sie die neun taoistischen Kaisergötter ehren.

Foto: epa/Rungroj Yongrit

Die Geschichte des Festes in Phuket reicht bis in die 1800er Jahre zurück, als die Provinz hauptsächlich von chinesischen Bergarbeitern bewohnt wurde. Zu dieser Zeit breitete sich in der Stadt Kathu eine Epidemie aus, der viele Menschen zum Opfer fielen, darunter auch Mitglieder einer Operntruppe aus China. Die Truppe beschloss daraufhin, gemeinsam mit den Einheimischen neun Tage und neun Nächte lang auf Fleisch zu verzichten und fleißig zu den Göttern zu beten, in der Hoffnung, ein Heilmittel zu finden. Ihre Bemühungen zahlten sich aus, denn die infizierten Mitglieder der Truppe erholten sich von der Krankheit, was auch die Einheimischen zum Glauben brachte.

Foto: epa/David Longstreath

Heutzutage feiern die Gläubigen in Phuket das Fest mit verschiedenen Aktivitäten, wie z. B. durch über glühende Kohlen zu laufen und ihren Körper mit Metallspießen zu durchbohren, um „das Böse“ anderer auf sich selbst zu übertragen und ihrer Gemeinschaft Glück zu bringen.