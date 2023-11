PATTAYA: Ein schrecklicher Vorfall erschütterte am vergangenen Wochenende eine östliche Wohnsiedlung im Osten des Stadtgebietes, als ein unbekannter männlicher Verdächtiger das Feuer auf ein thailändisches Paar eröffnete. Die Tat, die sich am letzten Freitag (3. November) um 17.00 Uhr ereignete, führte zu schweren Verletzungen bei dem Paar und einer beängstigenden Flucht für drei Kinder.

Die Polizei in Nongprue wurde umgehend über den Vorfall informiert und eilte zum Tatort. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte auf Blutflecken vor dem Haus und sechs Patronenhülsen, die auf dem Boden verstreut waren.

Eine der verletzten Personen, eine Frau namens Kunyapat P. (39), die Schusswunden am Arm und Kopfverletzungen erlitten hatte, konnte in einem nahegelegenen Haus aufgefunden werden. Trotz starken Blutverlusts war sie bei Bewusstsein. Der zweite Verletzte, ein Mann namens Roongthiwa K. (39), wies drei Schusswunden am Bauch und an den Beinen auf und wurde etwa einen Kilometer vom Tatort entfernt in einer nahegelegenen Wohnsiedlung gefunden. Neben ihm stand eine Limousine mit sechs Einschusslöchern und Blutflecken. Beide Opfer, die in einer Beziehung zueinander stehen, wurden umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Augenzeugen berichteten der Polizei, dass sie Schüsse gehört hatten und einen männlichen Verdächtigen beobachteten, der eine Waffe auf das Paar richtete. Die Opfer wurden bedroht und zur Flucht in die Limousine aufgefordert, was anscheinend ein Entführungsversuch war. Doch das Paar weigerte sich und wurde daraufhin vom Verdächtigen mit der stumpfen Seite der Waffe niedergeschlagen. Die Frau ergriff die Flucht, um Hilfe bei den Nachbarn zu suchen, während der Mann in seiner eigenen Limousine davonfuhr. Der Bewaffnete eröffnete jedoch das Feuer auf sie und flüchtete dann in seinem Fahrzeug.

Während der Tat waren drei Kinder, die Nichten und Neffen der Opfer im Alter von vier und sechs Jahren sowie ein Siebenjähriger, anwesend. Inmitten der aufkommenden Panik flohen sie weinend aus dem Haus. Aufmerksame Nachbarn halfen den Kindern, in Sicherheit zu gelangen, und sie blieben unverletzt. Es wurde berichtet, dass das Ehepaar möglicherweise mehrere Millionen Baht schuldete, obwohl die genaue Natur der Schuld nicht näher erläutert wurde.

Die Polizei von Nongprue hat den Verdächtigen identifiziert und leitet eine Fahndung nach ihm ein. Die Identität des Verdächtigen wurde jedoch nicht öffentlich bekannt gegeben, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden.