Von: Björn Jahner | 20.08.22

Sie wollen nach Thailand auswandern und suchen nach einem verlässlichen Umzugsunternehmen, das sich um den Transport ihres gesamten Hausrates von Deutschland, Österreich oder der Schweiz ins ferne Königreich sowie um alle anfallenden Zollformalitäten kümmert? ThaiTransport genießt den Ruf als verläss­licher Ansprechpartner und bietet Umzüge nach Thailand im Einzelcontainer an.

Der Umzug mit dem Einzelcontainer wird unter Thailand-Auswanderern immer beliebter, weil er direkt vom alten zum neuen Wohnsitz erfolgt und somit der Container nur einmal beladen und ausgeladen werden muss. Das hat den großen Vorteil, dass alle Umzugsgüter Thailand so erreichen, wie sie am alten Wohnsitz in der Heimat verladen wurden. Außerdem entfallen zusätzliche Frachtkosten, weil aufwändige Zwischentransporte vermieden werden.

Moderate Konditionen

ThaiTransport ist bei den zwei größten Reedereien Europas gelistet und kann Container zu vergleichsweise moderaten Konditionen anbieten, da die Verladung im kombinierten Straßen- und Schienen-Transport zu Kosteneinsparungen führt. Da freut sich nicht nur das Portemonnaie, sondern auch die Umwelt!

Bereits vor dem Umzugstermin steht ThaiTransport seinen Kunden unterstützend zur Seite und steht ihnen bei der Erstellung der Packliste mit Rat und Tat zur Verfügung, damit auch wirklich alles, was in die Wahlheimat überführt werden soll, auch tatsächlich im Container Platz hat. Gerade ältere Auswanderer, die ihren Lebensabend in Thailand verbringen möchten und keine großen Computerkenntnisse haben, schätzen es sehr, dass sie ihre Packliste handschriftlich erstellen können, die dann von den Umzugsexperten von ThaiTransport in ein elektronisches Format für den Export umgewandelt wird. Da alle notwendigen Schritte mit den Kunden bereits im Vorfeld abgeklärt werden, kann der Umzug stress- und sorgenfrei vollzogen werden.

Professionelle Zollabfertigung

Ist dann alles im Einzelcontainer verstaut, heißt es erstmal 30 Tage warten, bis er Thailand auf dem Seeweg erreicht. Danach bleibt der Container einige Tage im Hafen zur Abwicklung der Zollformalitäten, bevor er per Lkw zum Zielort transportiert wird. Im Schnitt dauert es insgesamt eine Woche ab der Ankunft des Schiffes, bis der Container beim Kunden vor dem Haus steht.

Partner zum Container-Sharing

Für Kunden, denen ein Einzelcontainer zu groß ist, vermittelt ThaiTransport eine Partnerschaft zur gemeinsamen Nutzung des Containers. Die Kunden profitieren dadurch von einem bedarfsgerechtes Ladevolumen zu einem günstigeren Preis.