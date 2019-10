Umfrage: Kein Unterschied zwischen Prayut 1 und 2

Von: Redaktion DER FARANG | 07.10.19

BANGKOK: Fast 52 Prozent der von Suan Dusit Poll befragten 1.233 Frauen und Männer sehen keinen Unterschied zwischen der vom Militär nach einem Putsch im Jahr 2014 eingesetzten Regierung unter Prayut Chan-o-cha und der aktuellen gewählten Regierung unter Prayut.

42 Prozent gaben an, dass die Prayut-2-Regierung aufgrund des globalen Wirtschaftsabschwungs schlechter abschneidet als die Prayut-1-Regierung. Und 7 Prozent meinten, die Prayut-2-Regierung habe durch ihre Konjunkturprogramme, einschließlich der staatlichen Sozialversicherungskarten, bessere Ergebnisse erzielt. Auf die Frage, wo die Regierung Prayut 2 schlechter abgeschnitten hat, meinten 68 Prozent, sie habe die Warenpreise und die Lebenshaltungskosten nicht kontrolliert. 40 Prozent gaben an, die Probleme in Bezug auf Drogen und Korruption seien unverändert geblieben. 22 Prozent sagten, die Regierung habe die im Wahlkampf gemachten Zusagen nicht erfüllt.

Auf die Frage, was die Prayut-2-Regierung dringend tun sollte, gaben 65 Prozent an, sie müsse den Staatshaushalt effektiv zur Lösung wirtschaftlicher Probleme einsetzen. Und 39 Prozent möchten, dass Steuern und Lebenshaltungskosten gesenkt werden.