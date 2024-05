Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Freitag

«de Volkskrant»: Im Ukraine-Krieg verschieben sich «rote Linien»

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» analysiert am Freitag den Kriegsverlauf in der Ukraine:

«Die meisten Militärexperten sehen die kommenden Monate als eine gefährliche Zeit an, da ukrainische Schwächen auf russische Vorteile treffen werden, von denen zumindest einige allerdings temporär sind. Russland beschießt die Ukraine vor allem mit überholten alten Waffen. Wenn diese nun zur Neige gehen, könnte sich das militärische Gleichgewicht wieder verschieben. Vor allem, wenn die westliche Waffenproduktion endlich wieder anzieht. Ähnliche Ungewissheit herrscht bei anderen wichtigen Faktoren, wie dem Engagement des Westens und den roten Linien, die er sich selbst auferlegt hat. Letztere haben sich während des Krieges regelmäßig verschoben, und das scheint sich jetzt zu wiederholen. Ukrainische Bitten, US-Waffen auch für Angriffe auf militärische Ziele jenseits der Grenze zuzulassen, waren bisher auf taube Ohren gestoßen. Doch nach seinem jüngsten Besuch in Kiew hat US-Außenminister Antony Blinken seine Meinung geändert, wie die «New York Times» berichtet. Auch im US-Kongress werden Stimmen laut, diese restriktive Maßnahme aufzuheben.

Bewegung gibt es auch in anderen Bereichen. So liefern die USA jetzt ATACMS-Raketen, mit denen die gesamte Krim getroffen werden kann. Und seit der französische Präsident Emmanuel Macron öffentliche Erklärungen abgegeben hat, wonach er die Entsendung von Truppen in die Ukraine nicht ausschließt, gewinnt das Konzept der «strategischen Ambiguität» auch in anderen europäischen Ländern an Boden.»