Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.18

PHUKET: Sintflutartige Regenfälle haben am Dienstagmorgen zur Rushhour zu erheblichen Überschwemmungen und Erdrutschen geführt.

Überflutet wurden südlich des Heroines-Monuments die Thepkrasattri Road vor der muslimischen Schule Wittaya Phuket in Koh Kaew, die Phra Phuket Kaew Road in Kathu sowie die Straße vor dem Baumarkt Thai Watsadu und der Schule Thalang Pranangsang in Thalang. In Kamala stürzten die Wassermassen von den Hügeln durch ein Dorf, einige Häuser standen unter Wasser. Die Behörden meldeten einen größeren Erdrutsch in Kamala - an der Patong Road in der Nähe des U Zenmaya Phuket Resort. Die Erdmassen blockierten aber nicht den Verkehr. Städtische Mitarbeiter waren für die Aufräumarbeiten und zur Verkehrsregelung schnell zur Stelle. Phukets Gouverneur Norraphat Plodthong hat Bezirksbeamte und lokale Organisationen beauftragt, die Situation genau zu überwachen und Rettungsausrüstung und Personal für einen 24-stündigen Notfalleinsatz vorzubereiten.