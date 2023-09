Tropischer Sturm bringt Thailand Regen

BANGKOK: Das Meteorologische Amt warnte am Dienstag (26. September 2023) davor, dass sich ein tropischer Sturm, der vor der Küste Vietnams entstanden ist, auf Thailand zubewegt und schwere bis sehr schwere Regenfälle über das Land bringen wird.

Das Tiefdruckgebiet hat sich über Danang, Vietnam, verstärkt und wird voraussichtlich von Dienstag bis Samstag (26.–30. September) entlang des Monsuntrogs über Thailand ziehen.

Der Sturm wird in mehreren Gebieten zu starken Regenfällen führen, unter anderem in den nördlichen, nordöstlichen, zentralen und östlichen Regionen sowie im Großraum Bangkok, in der östlichen und in der südlichen Region, wobei es in einigen Gebieten zu sintflutartigen Regenfällen kommen kann.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich vor den Gefahren starker bis sehr starker Regenfälle und starker Winde in Acht zu nehmen, die zu plötzlichen Überschwemmungen und schnell fließendem Wasser führen können, insbesondere in hügeligen Gebieten in der Nähe von Wasserstraßen und in tief liegenden Gebieten.