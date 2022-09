PATTAYA: Malaysische Touristen haben indische Urlauber in Bezug auf die Zahl der ausländischen Ankünfte in Thailand überholt, während dieses Jahr insgesamt vier bis fünf Millionen Touristen Thailand besuchten, teilte die Direktorin des Pattaya-Büros der Tourism Authority of Thailand (TAT) Anoma Wongyai auf einer Pressekonferenz mit.

Das Treffen fand unter der Leitung von Prawan Saekoo, Präsident der Eastern Thai Hotels Association und Anoma Wongyai, Direktorin der TAT Pattaya, am Dienstag (30. August 2022) im Amari Pattaya Hotel statt. Bewertet wurde die touristische Situation in Pattaya und Thailand.

Laut Khun Anoma hat sich die allgemeine Tourismussituation seit der Covid-19-Pandemie stark verbessert, wie die über vier bis fünf Millionen Touristen zeigen, die von Anfang 2022 bis zum 27. August 2022 nach Thailand reisten. Mit etwa 600.000 Personen stellten malaysische Besucher in diesem Zeitraum die größte Touristengruppe dar, während Inder mit 430.000 Personen vom ersten auf den zweiten Platz fielen, erklärte die TAT-Direktorin des Pattaya-Büros.

An dritter Stelle lagen laotische Touristen und an vierter Stelle Touristen aus Singapur mit 200.000 Personen. Dass jedoch insbesondere Laoten zumeist auf Jobsuche nach Thailand kommen, wurde von der TAT nicht kommentiert.



Die meisten Touristen entschieden sich für einen Besuch in Pattaya, nachdem das Land offiziell wieder geöffnet wurde und die meisten Covid-19-Beschränkungen aufgehoben wurden, so Khun Anoma. Nach Angaben der TAT-Direktorin des Pattaya-Büros verreisten in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 5,7 Millionen einheimische Touristen und 450.000 ausländische Touristen an den Wochenenden.