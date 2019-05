Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.19

PHUKET: Illegal errichtete Bauten an den Stränden Nui und Freedom müssen abgerissen werden.

Das haben Beamte entschieden. Teile der Narkerd-Forstreserve waren illegal in Besitz genommen worden und sollen künftig wieder der öffentlichen Nutzung dienen, berichtet „The Thaiger“. Der Strand Nui (nicht zu verwechseln mit dem Ya Nui Beach) liegt nördlich vom Nai Harn Beach, der Strand Freedom befindet sich nördlich vor dem Le Meridien Hotel. Die Behörden gingen weiter Beschwerden nach, dass Touristen an den Stränden Nui und Freedom Eintrittsgelder zahlen mussten. Inspiziert wurden weiter die Aussichtsplattform Pa Hin Dam (Black Rock) und das Dragon Cape in Karon, die sich auf einem 142 Rai großen Areal befinden.