Lebhaft ging es am dritten September-Wochenende am Hua Hin Beach zu. Foto: Siam Rath

HUA HIN: Wie auch Pattaya zog Hua Hin am dritten September-Wochenende (17. bis 19. September) – und somit weniger als zwei Wochen vor der geplanten Öffnung für geimpfte, ausländische Besucher am 1. Oktober, auffallend viele einheimische Touristen an, die einen Kurzaufenthalt am Meer genossen.



Gegenüber der Presse bestätigte ein Sprecher des Rathauses Hua Hin, dass der gesamte Strand – von der Innenstadt bis nach Khao Takiab – voll mit Besuchern war. Geschäftig Treiben herrschte auch auf dem Torung Market. Er zog das ganze Wochenende lang viele Käufer an, die sich mit lokalen Spezialitäten eindeckten.



Wie so oft im Leben galt auch hier: des einen Freud, des anderen Leid. Denn aufgrund des hohen Besucheraufkommens kam es auf vielen Straßen im königlichen Seebad zu Staus, weshalb sich die Vekehrsteilnehmer in Geduld üben mussten.



Der thailändischen Zeitung „Siam Rath“ folgend seien die hohen Besucherzahlen ein Hinweis darauf, dass die Menschen zuversichtlich sind, dass Hua Hin sein Impfziel erreicht hat.



In Vorbereitung auf die geplante Öffnung für den internationalen Tourismus wurde auch in die Sicherheit der Besucher investiert: An 118 Orten im gesamten Stadtgebiet ließ die Stadtverwaltung 468 CCTV-Kameras installieren.



Nach Aussage des Rathauses von Hua Hin sollen dem Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) am kommenden Mittwoch fünf detaillierte Pläne zur touristischen Wiedereröffnung Hua Hins vorgelegt werden.