Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.20

BANGKOK: Das Royal Irrigation Department rät den Landwirten, sich mehr auf Regenfälle als auf Bewässerung zu verlassen, da das Wasser in den Reservoirs begrenzt ist.

Thongplew Kongjun, der Generaldirektor der Behörde, warnte auch davor, dass das Land vom 1. November bis zum 30. April nächsten Jahres knapp mit Wasser versorgt werden könnte, da der Wasserbedarf voraussichtlich 31.351,15 Millionen Kubikmeter erreichen wird.

„Am 1. Mai verfügten die Reservoirs im ganzen Land über 11.654 Millionen Kubikmeter Wasser", sagte er. Nach dem Wasserzuteilungsplan werden 2.980 Millionen Kubikmeter für den Verbrauch, 3.654 Millionen Kubikmeter für die Erhaltung des Ökosystems, 4.974 Millionen Kubikmeter für die Landwirtschaft und 367 Millionen Kubikmeter für die Industrie verwendet.

Somkiat Prajamwong, Generalsekretär des Amtes für nationale Wasserressourcen, sagte unterdessen, dass die landesweit verfügbare Wassermenge 35.484 Millionen Kubikmeter beträgt. Er fügte hinzu, dass in einigen Gebieten das Wasser für die Landwirtschaft ausgehen könnte, da das Meteorologische Amt in diesem Jahr mit 5 Prozent weniger Regen rechnet. Daher wurde das Nationale Komitee für Wasserressourcen angehalten, so viel Regenwasser wie möglich zu sammeln und die Menschen aufzufordern, ebenfalls so viel Wasser wie möglich zu reservieren.