Von: Björn Jahner | 30.09.23

Thailands Süden will sich im boomenden Medizintourismus positionieren und fordert den Aufbau einer Wellness-Sonderwirtschaftszone in der Andamanenregion. Foto: PBXStudio/Adobe Stock

PHUKET: Top-Player aus der Tourismus- und Immobilienindustrie auf Phuket haben Thailands neuen Premierminister Srettha Thavisin aufgefordert, den „Andaman Wellness Economic Corridor“ (AWC) zu prüfen, um Investitionen anzuziehen und dem weltweiten Wellness-Trend zu folgen. Dieser Aufruf erfolgte im Anschluss an Sretthas Besuch in Phuket und Phang-nga Ende August dieses Jahres, bei dem er Input aus dem privaten Sektor zur Förderung des Tourismus in diesen Provinzen einholte.

Die Wellness-Branche zeigt sich in diesem Zusammenhang äußerst engagiert. Kan Prachumphan, CEO der Beach Group und der Andaman City Development Co., präsentierte den AWC-Vorschlag. Dieser sieht die Schaffung eines Wirtschaftskorridors in sechs Andamanenprovinzen – Phuket, Krabi, Phang-nga, Ranong, Trang und Satun – vor, ähnlich dem Eastern Economic Corridor (EEC) an der Ostküste des Landes. Ziel ist es, die Wirtschaft nach der Covid-19-Pandemie anzukurbeln und Einnahmen im Bereich Wellness- und Medizintourismus zu generieren.

Zentrum für Medizintourismus

Phuket ist bereits für komplexe medizinische Behandlungen, Krankenhaus-Spas, internationale Kongresse und Wellness bekannt. Phang-nga ist ein Zentrum für touristische Dienstleistungen am Meer in Zusammenarbeit mit dem „Sky Doctor“-Service, verfügt über ein Zentrum für die Beitreibung medizinischer Kosten von Ausländern, um Forderungsausfälle zu verringern, und hat ein Klimatherapie-Behandlungssystem für Langzeittouristen entwi­ckelt, das auch ein Zahnarztzentrum umfasst. Krabi entwickelt das Klong Thom Spa, Trang hat sich als Zentrum für Ernährung und Wellness etabliert, Satun zielt auf Langzeitaufenthalte ab, und Ranong lockt mit heißen Quellen und Wellness-Spas.

Phuket positioniert sich als internationales Zentrum für die Behandlung komplexer Krankheiten. Foto: PBXStudio / Adobe Stock

Kan fordert die Erweiterung des Phuket International Airport und den Bau eines neuen Flughafens in Phang-nga, um die Umsetzung des AWC zu ermöglichen. Er sieht großes Potenzial für die Andamanenprovinzen als Luftfahrt-Drehkreuz in Südostasien. Um Investoren und Touris­ten anzulocken, schlägt Kan Regierungspartnerschaften, Immobilienentwicklung, Massentransport und einen digitalen Finanzmarkt vor. Auch eine Seilbahn-Kooperation mit einer Stadt in China, Hongkong oder Singapur wird in Betracht gezogen. Kan betont außerdem die Bedeutung von Verkehrsinfrastrukturprojekten und die Entwicklung einer Smart City.

Ausländischer Immobilienbesitz

Die Regierungspolitik zur Visumserteilung und Tourismusförderung soll den Immobilienkauf in Phuket und den Andamanenprovinzen stimulieren, wobei Kan Änderungen im Gesetz für ausländische Investoren fordert. Die Realisierung des AWC erfordert die Einführung spezieller Gesetze zur Beseitigung rechtlicher Hindernisse. Er forderte die Regierung deshalb auf, das Gesetz zu ändern, um Ausländern den Erwerb von Immobilien zu ermöglichen.

Thanapat Uttawarapong, Analyst bei der Andaman City Development, unterstreicht die Unterstützung des Privatsektors für das AWC-Projekt und die Bereitschaft, Entwicklungsprojekte unabhängig vom Immobilien- oder Hotelbereich voranzutreiben.

Wirtschaftszone als Investitionsmagnet

Sobald der AWC umgesetzt ist, wird erwartet, dass weltweite Investitionen in die Andamanenprovinzen fließen. Premierminister Srettha und sein Team planen einen weiteren Besuch in Phuket und Phang-nga Ende September, um die Entwicklungen am Phuket International Airport und andere Tourismusprojekte im Hinblick auf die Hochsaison im November zu überwachen.