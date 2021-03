Thailands reichster Mann kauft Hotel in Pattaya

Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.21

BANGKOK/PATTAYA: Thailands reichster Mann, Charoen Sirivadhanabhakdi, glaubt an eine baldige Erholung des Tourismus und investiert weiter in Hotels. Über seine Asset World Corp., dem Immobilienarm der TCC Group, hat er diesen Monat ein Hotel in Pattaya gekauft.

Mit der drastischen Verlangsamung des internationalen Reiseverkehrs im letzten Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie hat Thailands Tourismusindustrie massiv gelitten, so dass über 100 Hotels zum Verkauf stehen und jeden Tag weitere Objekte verkauft oder geschlossen werden. Viele Hotels werden nicht wieder öffnen, selbst wenn die Grenzen für ausländische Urlauber wieder geöffnet werden, was für Oktober geplant ist.

Es gibt Pläne, Immobilien im Touristen-Hotspot Pattaya in Markenhotels umzuwandeln. Asset World hat mehr als 50 Milliarden Baht in anstehende Projekte investiert, von denen drei Hotels noch in diesem Jahr eröffnet werden sollen. Geplant ist auch die Errichtung des höchsten Turms Thailands, dessen Baubeginn für Anfang 2023 vorgesehen ist. Asset World beabsichtigt, weitere Immobilien von angeschlagenen Unternehmen zu kaufen.