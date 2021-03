Thailand zählt jetzt 66.186.727 Einwohner

Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.21

BANGKOK: Thailands Bevölkerung betrug am 31. Dezember letzten Jahres 66.186.727 Menschen.

Laut der letzten Zählung des Central Registrar Office lebten im Königreich 33.353.816 Frauen und 31.874.308 Männer. Registriert wurden 958.607 Ausländer, 501.224 Männer und 457.383 Frauen. Bangkok hat die größte Einwohnerzahl von 77 Provinzen mit 5.588.222 Menschen, aufgeteilt in 2.570.872 Männer und 2.917.004 Frauen, bei 100.346 Ausländern. Schlusslicht ist die Provinz Ranong mit 194.372 Einwohnern, aufgeteilt in 179.156 Thais und 15.216 Ausländern. In der thailändischen Hauptstadt leben erheblich mehr Menschen, Frauen und Männer, die in ihren Heimatprovinzen angemeldet sind.