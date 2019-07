Taxifahrer zockt zwei Australierinnen ab

Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.19

PHUKET: Zwei Australierinnen wurden nach ihrer Ankunft auf dem Internationalen Flughafen Phuket von einem Taxifahrer über den Tisch gezogen: Für die Fahrt zu ihrem Hotel in Karon mussten sie 3.000 Baht bezahlen.

Laut einem Facebook-Beitrag auf der Seite „Phuket People Voice“ beschwerten sich die beiden Touristinnen bei der Polizei in Karon. Die Entfernung vom Flughafen zum Kata-Gebiet beträgt ungefähr 46 Kilometer. Laut „The Thaiger“ geben auf dem Airport Schilder die Fahrpreise an. Danach beträgt der Höchstpreis für einen privaten Minibus vom Flughafen nach Kata/Karon 1.600 Baht. Passagiere können auch mit einem Minibus Kata und Karon für 200 Baht erreichen. Ein Taxi ab Flughafen kostet 1.000 Baht, danach hätten die beiden Frauen jeweils nur 500 Baht zahlen müssen. Die Abzocke kam Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha zu Ohren. Er verlangt von seinen Landsleuten, ausländische Touristen nicht über den Tisch zu ziehen, sondern sich so zu verhalten, wie es Ausländer in den Reiseführern über Thais lesen.