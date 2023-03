Von: Björn Jahner | 29.03.23

PHUKET: Laut einem Bericht des thailändischen Nachrichtenportals Daily News treibt Phukets sogenannte „Taxi-Mafia“ noch immer dreist ihr Unwesen.

Dies geschah nach dem jüngsten Vorfall auf der Urlaubsinsel im Süden Thailands, bei dem es um den Krieg zwischen regulären Taxis und App-basierten Fahrdiensten wie z.B. Bolt oder Grab ging.

In den thailändischen Medien hieß es, dass es auf Phuket zugehen würde wie im Wilden Westen – außer Kontrolle!



Ein 40-Sekunden-Clip wurde auf einer Webseite hochgeladen, die mit "so you wanna be famous" übersetzt wird. Er zeigt eine Auseinandersetzung zwischen einer Fahrerin eines Toyota Yaris – eines so genannten „Bai Dam“ oder Taxis mit schwarzem Nummernschild, das bei einem Ride Hailing Service verwendet wird – und einem männlichen Taxifahrer.

Die Fahrerin des Toyota Yaris sagte, dass sie eine ausländische Touristin von außerhalb des Zentrums im Bezirk Mueang abholen sollte.

Plötzlich wurde sie von dem Taxi geschnitten und der Fahrer bedrohte sie. Er versuchte auch, in ihr Auto zu gelangen, indem er die linke Seitentür öffnete.

Die ausländische Touristin auf dem Rücksitz war zu Tode erschrocken.

Die Toyota-Yaris-Fahrerin ging am nächsten Tag zur Polizei in Wichit und wollte eine Anzeige erstatten, sie wurde jedoch beschuldigt, einen Dienst zu betreiben, der noch nicht offiziell registriert war.

Inzwischen will die Polizei mit dem drohenden Fahrer sprechen.