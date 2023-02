Tatjana Maria erreicht Viertelfinale in Hua Hin

Von: Redaktion (dpa) | 02.02.23

HUA HIN: Tennisspielerin Tatjana Maria ist bei den Thailand Open in das Viertelfinale eingezogen.

Die 35 Jahre alte Wimbledon-Halbfinalistin siegte am Donnerstag 6:0, 6:4 gegen Dajana Jastremska. Die Ukrainerin hatte das Turnier 2019 gewonnen. Bei der WTA-Veranstaltung in Hua Hin trifft Maria im Viertelfinale erneut auf eine Ukrainerin, Gegnerin ist dann Lessia Zurenko. Das Turnier ist mit knapp 260.000 Dollar dotiert, Maria ist an Nummer sechs gesetzt.