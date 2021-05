TAT: Qualität der Dienstleistungen verbessern

Von: Redaktion DER FARANG | 25.05.21

Menschenleere Strände auf Phuket in Corona-Zeiten. Foto: Tourism Authority Of Thailand

PHUKET: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) hat Phuket aufgefordert, im Gegenzug für die über 930.000 Impfdosen, die für die Insel im Rahmen der Sandbox-Initiative priorisiert wurden, einen Entwicklungsplan zu erarbeiten, der darauf abzielt, die schlechte Qualität der öffentlichen Dienstleistungen zu verringern.

„Nicht nur Phuket, sondern auch die anderen neun Gebiete, die in diesem Jahr wiedereröffnet werden sollen, müssen einen konkreten Plan für die Entwicklung der Angebotsseite haben und uns sagen können, was zu verbessern ist, um eine bessere Infrastruktur und bessere Dienstleistungen zu bieten, wenn ausländische Touristen zurückkehren", betonte TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn.

Die Provinzbehörden und der private Sektor sollten eine schnelle Lösung für kurzfristige Probleme im dritten und vierten Quartal präsentieren, bevor sie mit einem langfristigen Entwicklungsplan fortfahren, so z.B. wie der teure öffentliche Verkehr in Phuket und auf der Koh Samui reformiert werden kann. Die quarantänefreie Wiedereröffnung für geimpfte Touristen im Rahmen der Sandbox-Initiative müsste aus drei Komponenten bestehen: Entwicklung der Angebotsseite, Herdenimmunität und Marketingplan, so Yuthasak.