Von: Björn Jahner | 24.08.22

Foto: The Nation

PATTAYA: Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) und fünf Partner haben am Dienstag eine Karawanenfahrt von Bangkok nach Pattaya gestartet. Mit der medial begleiteten Aktion soll der Tourismus angekurbelt werden.

Bei den teilnehmenden Partnern handelt es sich um die PTT Dealer Association, PTT Oil and Retail Business, CP All, Dhipaya Insurance und das Office of SMEs Promotion.

Thapanee Kiatphaibool, TAT-Exekutivdirektorin für Tourismusprodukte, sagte gegenüber der Presse, dass die Karawane, die Teil des „Road Trip“-Projekts der TAT ist, auch die Beziehungen zwischen den landesweiten PTT-Tankstellen und den Einheimischen festigen soll.

Foto: The Nation

Im Rahmen der Aktion werden Geldspenden an den Khao Kheow Open Zoo und das Royal Thai Navy Sea Turtle Conservation Centre ausgehändigt. Mit der Spende soll das Wohlergehen der Tiere verbessert werden. Darüber hinaus werden im Rahmen der Aktion auch Meeresschildkröten ins Meer freigelassen.

Khun Thapanee führte fort, dass die TAT die Zahl der Touristen, die Thailand besuchen, in den letzten vier Monaten dieses Jahres – September bis Dezember – erhöhen will.

„Die Zusammenarbeit mit den Tankstellen wird dazu beitragen, hochwertige Touristen ins Land zu holen, insbesondere in die lokalen Gemeinden“, prophezeite sie.

Foto: The Nation

Diese Veranstaltung ermöglicht es den Einheimischen auch, ihre Produkte zu präsentieren, so dass die PTT-Tankstellenbetreiber diese für den Verkauf auswählen können, erklärte Khun Thapanee.

„Die Aktivitäten tragen zur Unterstützung der Regierungspolitik bei, die Tourismusindustrie zu nutzen, um den Reiseverkehr in vielen Regionen zu fördern“, fügte sie hinzu.