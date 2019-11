BANGKOK: Wegen Reparaturarbeiten auf der östlichen Start- und Landebahn Suvarnabhumi International Airport wird kurz vor dem Beginn der touristischen Hochsaison die Zahl der Flüge pro Stunde am wichtigsten Bangkoker Flughafen um 50 Prozent bzw. 34 Flüge reduziert.

Die Arbeiten wurden am Freitag aufgenommen und sollen bis zum 6. April kommenden Jahres abgeschlossen sein. Um negative Auswirkungen auf den Tourismus zu vermeiden, werden die Instandsetzungsarbeiten laut Aeronautical Radio of Thailand (Aerothai) an Ferien- und Urlaubstagen ruhen.