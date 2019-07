Sturmwarnung für den Osten und Süden

THAILAND: Sturzfluten und bis zu drei Meter hohe Wellen sagt das Thai Meteorological Department (TMD) bis einschließlich Sonntag für weite Teile des Landes voraus.

Ein aus dem Pazifik nach Thailand ziehender tropischer Sturm und ein verstärkter südwestlicher Monsun bestimmen das Wetter im Osten sowie über der Andamanensee und dem Golf von Thailand. Die Bevölkerung muss sich auf Sturzfluten und langanhaltenden Regen einstellen. Für die Andamanensee und den Golf werden bis zu drei Meter hohe Wellen prognostiziert. Kleinere Boote sollten nicht auslaufen. Stark regnen wird es vor allem in den östlichen Provinzen Nakhon Nayok, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat, weiter in Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat und Phatthalung an der Südostküste sowie in Ranong, Phang-nga, Phuket, Krabi, Trang und Satun an der Südwestküste.