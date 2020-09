Von: Björn Jahner | 06.09.20

In Prachuap Khiri Khan wird ein ganzer Straßenzug in eine Freiluftgalerie verwandelt. Bild: TAT

HUA HIN/PRACHUAP KHIRI KHAN: In Prachuap Khiri Khan, Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, zu der auch Hua Hin gehört, folgt man dem Beispiel des königlichen Seebads und hat ein Street-Art-Projekt initiiert, um eine neue Attraktion für inländische Touristen zu schaffen.

In Zusammenarbeit zwischen der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT), dem Büro der Kulturbehörde Prachuap Khiri Khan und der Hua Ban Community entstehen in der Su Suek Road in der Innenstadt 10 Wandgemälde, die eine großartige Kulisse für beeindruckende Fotos abgeben, die auf sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram geteilt werden können, wodurch wiederum neue Besucher nach Prachuap Khiri Khan gelockt werden.