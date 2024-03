Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.24

DELHI: Mit der Einweihung der Marinebasis INS Jatayu auf der Insel Minicoy sendet Indien eine klare strategische Botschaft an China. Die Basis, gelegen an einer der belebtesten Schifffahrtsrouten, soll Indiens Präsenz im Indischen Ozean verstärken. Dies geschieht in einer Zeit, in der die Malediven eine Annäherung an China suchen.

Die Indische Marine nahm die Basis INS Jatayu auf der Insel Minicoy in Betrieb, welche sich auf der südlichsten Spitze des Lakshadweep-Archipels befindet und etwa 400 km südwestlich von Kochi, Kerala, liegt. Diese Initiative ist Teil von Indiens Bemühungen, seine Überwachungskapazitäten im Indischen Ozean zu verstärken und gleichzeitig eine strategische Nachricht in Richtung China zu senden, das sein Einfluss in der Region auszubauen sucht.

Die Beziehungen zwischen den Malediven und Indien haben historisch sowohl kooperative als auch angespannte Phasen erlebt. In den letzten Jahren hat die Nähe der Malediven zu China unter Präsident Mohamed Muizzu für zusätzliche Spannungen gesorgt. Am 6. März unterzeichneten die Malediven und China einen militärischen Pakt, welcher die Beschaffung "nicht-tödlicher" Militärausrüstung und Ausbildungsunterstützung durch China vorsieht. Diese Entwicklung hat in Indien Besorgnis erregt, da es Indiens Einfluss in der Region potenziell untergräbt. Indien hat jedoch seine Unterstützung und Kooperation mit den Malediven und anderen Staaten der Region durch verschiedene Initiativen, einschließlich finanzieller Hilfe und Entwicklungsprojekte, fortgesetzt.

Strategische Positionierung und regionale Dynamiken



Indiens Strategie, seine maritime Sicherheit durch die Entwicklung von Marinebasen wie INS Jatayu zu verstärken, spiegelt seine Absicht wider, ein stabiles Gleichgewicht der Kräfte im Indisch-Pazifischen Raum zu gewährleisten. Die Positionierung der Basis nahe den Malediven unterstreicht die Bedeutung, die Indien der Sicherheit seiner maritimen Grenzen und der Überwachung strategisch wichtiger Seewege beimisst. Indiens Engagement im westlichen Indischen Ozean, exemplifiziert durch Projekte wie die gemeinsam mit Mauritius eingeweihte Landebahn und Anlegestelle auf der Insel Agalega, zeigt seine Entschlossenheit, die regionale Sicherheit zu stärken und gleichzeitig den Einfluss externer Mächte zu balancieren.

Die Dynamik der Beziehungen zwischen Indien und den Malediven bleibt ein wesentlicher Aspekt der geopolitischen Landschaft im Indischen Ozean, wobei Indiens jüngste militärische Entwicklungen eine klare Botschaft an regionale Akteure senden. Die Zukunft dieser Beziehungen wird wahrscheinlich von der Fähigkeit beider Nationen abhängen, gemeinsame Interessen zu identifizieren und zusammenzuarbeiten, um regionale Sicherheit und Prosperität zu fördern.