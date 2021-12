Foto: The Nation

CHIANG MAI: Viele ausländische Touristen haben ihre für Januar und Februar nächsten Jahres geplanten Reisen nach Chiang Mai abgesagt, nachdem die Regierung das Einreisemodell „Test & Go“ ausgesetzt hat, sagte Prasit Itthipattanakul, Vizepräsident des in der Nordmetropole ansässigen Reiseveranstalters Standard Tour.

Im Rahmen des „Test & Go“-Modells konnten vollständig gegen Covid-19 geimpfte ausländische Besucher aus als sicher eingestuften Ländern mit dem „Thailand Pass“-Programm ohne Quarantäne nach Thailand einreisen, sofern sie bei ihrer Ankunft mit der RT-PCR-Methode negativ getestet wurden. Das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) gab am Dienstag bekannt, dass sich ausländische Reisende mit dem „Thailand Pass“ bis auf Weiteres nicht mehr länger für die Einreise nach dem „Test & Go“-Modell registrieren können und dass es die Situation am 4. Januar aufgrund der Besorgnis über die Ausbreitung der Covid-19-Variante Omikron neu bewerten wird.

„Bei den Touristen, die ihre Reise storniert haben, handelt es sich überwiegend um Asiaten, vor allem aus Singapur, Südkorea und Malaysia“, sagte Khun Prasit am Mittwoch in einem Interview der thailändischen Tageszeitung „The Nation“.

„In den vergangenen zwei Jahren kamen fast keine ausländischen Besucher mehr nach Chiang Mai, bis die Regierung am 1. November die Wiedereröffnung ausgewählter Provinzen bekanntgegeben hatte. Die Zahl der ausländischen Besucher beginnt sich zwar zu erholen, aber die Aussetzung des ‚Test & Go‘-Programms wird ein schwerer Schlag für Chiang Mais Tourismusindustrie sein“, warnte Khun Prasit.

Der Präsident des Chiang Mai Tourism Industry Council Phanlop Saejew teilte der Presse zwischenzeitlich mit, die Aussetzung des „Test & Go“-Modells habe noch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Tourismusindustrie der Provinz, da derzeit immer noch etwa 200.000 Touristen einreisen, die bereits einen „Thailand Pass“ besitzen.

„Wenn diese Touristen jedoch nach Hause zurückkehren, könnten sich die Auswirk