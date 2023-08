Von: Björn Jahner | 06.08.23

KHON KAEN: Der Khon-Kaen-Zoo im malerischen Bezirk Khao Suan Kwang in der Provinz Khon Kaen im Nordosten des Landes ist der erste Zoo Thailands, der als he­rausragendes Beobachtungsgebiet für den nächtlichen Sternenhimmel im Rahmen des Projekts „Amazing Dark Sky in Thailand“ von der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) in Zusammenarbeit mit dem National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT) ausgewiesen wurde.

Laut Narongwit Chod­choy, dem Direktor des Khon-Kaen-Zoos, ist der Zoo einer von insgesamt 18 ausgewählten Orten in Thailand, die Teil der neuen Kam­pagne sind. Darüber hinaus ist er der allererste Zoo in Thailand, der offiziell für die faszinierende Sternenbeobachtung freigegeben wurde.



Die TAT-Kampagne „Amazing Dark Sky in Thailand“ zielt darauf ab, den Astronomietourismus, auch bekannt als „Dark-Sky-Tourismus“, als aufregende neue Erfahrung für Touristen zu fördern. Reisende, die die Schönheit der Sterne und astronomische Phänomene wie Meteoritenschauer und Sonnenfinsternisse bewundern möchten, können dies nun mit anderen touristischen Attraktionen und Aktivitäten in ganz Thailand kombinieren.



Das Projekt wurde im Jahr 2020 von der TAT und NARIT ins Leben gerufen, um den Astronomietourismus in Thailand zu stärken und das Bewusstsein für Lichtverschmutzung zu schärfen sowie den Schutz eines ruhigen und unberührten Nachthimmels zu fördern, erklärte Narongwit Chodchoy.



Die Aufnahme des Khon-Kaen-Zoos in die Liste der ausgewählten Teilnehmer des Projekts ist das Ergebnis harter Arbeit der Zoo-Verwaltung und des engagierten Personals.



Der Zoo hat sich in der Vergangenheit bereits für den Tourismus und den Schutz der Tierwelt sowie die Erhaltung der natürlichen Ressourcen und der Umwelt stark gemacht.



Als Teil der Teilnahme an diesem bahnbrechenden Projekt wurden im Zoo spezielle Lampenabde­ckungen angebracht, um sicherzustellen, dass die nächtliche Beobachtung des Himmels für Besucher nicht durch künstliches Licht gestört wird, fügte er hinzu.



Bis dato hat das Projekt „Amazing Dark Sky in Thailand“ insgesamt 18 wunderbare Standorte im ganzen Land aufgelistet, die die strengen Kriterien für den Erhalt des dunklen Himmels erfüllen. Einige der anderen Orte sind: Huai-Nam-Dang-Nationalpark in Chiang Mai, Pha-Taem-Nationalpark in Ubon Ratchaburi sowie das Phu Khieo-Thung Kraman Wildlife Sanctuary, der Pa-Hin-Ngam-Nationalpark in und der Phu-Langka-Nationalpark in Chaiyaphum.



Die Ausweisung des Khon-Kaen-Zoos als „Amazing Dark Sky“-Gebiet ist zweifellos ein bedeutender Schritt für den Astronomietourismus in Thailand und verspricht den Besuchern eine faszinierende Verbindung mit den Wundern des Universums inmitten der natürlichen Schönheit dieses einzigartigen Zoos.