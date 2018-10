CHIANG MAI: Ein Brite und eine Kanadierin müssen mit einer Haft bis zu zehn Jahren und einer Geldstrafe bis zu einer Million Baht rechnen, weil sie an einer alten, historischen Wand ein Graffiti hinterlassen haben.

Das Paar, beide 23 Jahre alt, wurden am Donnerstagnachmittag unter dem Verdacht verhaftet, am Tha Phae Gate in Chiang Mai den Schriftzug „Scouser Lee B“ gesprayt zu haben. Eine Überwachungskamera in einem nahegelegenen Café zeigte vier Ausländer, die sich am Donnerstag gegen 4 Uhr der Mauer näherten. Zwei von ihnen gingen zur Wand und fingen an, Farbe zu versprühen: „Scouser Lee B“. „Scouser" ist britischer Slang für einen Liverpooler. Der Brite sagte der Polizei, die Gruppe sei betrunken und auf dem Weg zu ihrem Gästehaus gewesen. Auf dem Boden fanden sie eine Sprühdose und nutzten sie an der Wand. Die Polizei sucht weiter nach den anderen zwei Ausländern.

Laut Oberst Teerasak Sriprasert, Chef der Polizei von Chiang Mai, müssen die beiden Festgenommenen mit einer schweren Strafe rechnen, da sie eine historische Stätte, die von der Öffentlichkeit hoch geschätzt werde, entweiht hätten. Tha Phae Gate stammt aus dem Jahr 1296. Damals herrschte König Mangrai, der das Lanna-Königreich gründete, das später Chiang Mai wurde. Das Tor und die Mauer sind heute moderne Reproduktionen, die 1985 aus einer alten Fotografie des Tores von 1899 errichtet wurden.