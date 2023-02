BANGKOK: Die Thailändische Staatsbahn (SRT) bietet im März Sonderfahrten mit ihren umgebauten japanischen Kiha-183-Zügen zur jährlichen „Phra Nakhon Khiri Fair“ in Phetchaburi im südlichen Teil Zentralthailands an. Mit ihrem charakteristischen erhöhten Führerstand und der schrägen Nase sind die Züge im freundlichen Retro-Design bei Touristen, die Tagesausflüge in Thailand unternehmen, sehr beliebt.

Die Reise führt entlang der Southern Line zum Bahnhof von Phetchaburi, wo eine Stadtrundfahrt auf dem Programm steht und am Abend die Möglichkeit besteht, an dem jährlichen Jahrmarkt teilzunehmen.

Lesen Sie auch: Erster Kiha-Zug ab Oktober auf der Schiene

Die eintägigen Fahrten werden am Samstag, 18. März und Sonntag, 19. März 2023 angeboten. Der Fahrpreis beträgt 699 Baht für die Hin- und Rückfahrt in einem klimatisierten Zug. Darin enthalten sind Getränke und Snacks sowie eine spezielle Straßenbahnfahrt am Zielort. Der Zug verlässt den Bahnhof Hua Lamphong in Bangkok um 08.05 Uhr und kehrt um 23.10 Uhr in die Hauptstadt zurück. Der Fahrkartenverkauf beginnt am Samstag, 25. Februar 2023 um 08.30 Uhr. Die Tickets sind an jedem landesweiten Bahnhof oder online bei D-Ticket erhältlich.

Im Folgenden finden Sie den Reiseplan für Bahnsonderfahrt nach Phetchaburi: