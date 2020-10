Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.20

BANGKOK: Mit Sompong Amornvivat ist der frühere Vorsitzende der Partei Pheu Thai wiedergewählt worden.

Die Mitglieder ernannten am Donnerstag in der Parteizentrale 24 neue Vorstandsmitglieder. Sompong will die Pheu Thai umstrukturieren und für junge Menschen attraktiver machen. In der Politik drängt er auf eine Verfassungsänderung und wirtschaftliche Reformen. „Die Erfahrungen älterer Menschen werden mit den Initiativen und der Entschlossenheit der jungen Menschen kombiniert werden. Beide Generationen werden sich die Hände reichen", betonte der neue Parteivorsitzende.

Sompong wies Spekulation zurück, dass Khunying Potjaman na Pombejra, die Ex-Frau des ins Ausland geflüchteten ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra, die Partei kontrolliere. Mehrere der neu gewählten Führungskräfte stehen dem ehemaligen Premierminister Thaksin und seiner Schwester Yingluck Shinawatra nahe. Neuer Generalsekretär ist der Nakhon-Ratchasima-Abgeordnete Prasert Chanruangthong.