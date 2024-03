Von: Redaktion DER FARANG | 23.03.24

Ein plötzlicher Sommersturm verursacht den Einsturz eines historischen Torbogens in Chiang Mai, beschädigt ein Fahrzeug und zieht Glücksspieler an. Foto: Khaosod

CHIANG MAI: Ein unerwarteter Sommersturm hat in der nordthailändischen Stadt Chiang Mai einen bedeutenden Torbogen zum Einsturz gebracht. Dies führte zur Beschädigung eines roten Sedans und nahegelegener Strukturen. Lokale Beamte und Notdienste arbeiteten die ganze Nacht, um die Trümmer zu beseitigen und die Normalität wiederherzustellen.

Ein Sommersturm, begleitet von starkem Regen, ließ den großen Torbogen an den Bo Sang-Ampeln, dem Eingang zum Dorf Bo Sang Kaeng Jorng, vor dem Bo Sang Schirm Handwerkszentrum in Ban Bo Sang, Tambon Ton Pao, Bezirk San Kamphaeng, Chiang Mai, zusammenbrechen. Der Einsturz verursachte umfangreiche Schäden an einem auf der Straße geparkten roten Sedan und beeinträchtigte in der Nähe befindliche Baumaterialien sowie elektrische Leitungen erheblich.

Die lokale Polizei, darunter Chawat Chai Pongwivat, der Polizeikommandant der Provinz Chiang Mai, und Nattapol Janmano, der Leiter der Polizeistation San Kamphaeng, waren vor Ort, um die Entfernung des Bogens zu überwachen.

Gemeinschaftseinsatz bei Aufräumarbeiten

Die Operation umfasste den Einsatz eines Krans des Highways District 2, städtischer Beamter der Stadt Ton Pao, der örtlichen Rettungsstiftung, Gemeindeführer und Dorfvorsteher. Die Verkehrsabteilung der Polizei verwaltete den Verkehrsfluss, da es sich um eine belebte Gemeinde mit häufiger Bewegung entlang der Route handelt.

Der Torbogen wurde gestern bis 20:30 Uhr erfolgreich entfernt und die Straßenoberfläche von Trümmern befreit, wobei die lokale Gemeinde mit weiteren Reparaturarbeiten beauftragt wurde, berichtete KhaoSod.

Lotterie-Begeisterung nach Unglück

Der unerwartete Einsturz blieb von den Lotterie-Enthusiasten in der Gegend nicht unbemerkt, die sich schnell versammelten, um potenzielle Glückszahlen inmitten des Chaos auszumachen. Sie wurden nicht enttäuscht, da viele über Zahlen für die bevorstehende Lotterieziehung spekulierten. Sie leiteten diese Zahlen aus verschiedenen Quellen ab, darunter das Datum des Ereignisses und das Kennzeichen des beschädigten Sedans, wobei sie besonderes Augenmerk auf Zahlen wie 22, 67, 96 und 679 legten.

Einblick in das Bo Sang Schirm Handwerkszentrum

Das Bo Sang Schirm Handwerkszentrum, nahe dem Ort des Zwischenfalls, ist berühmt für seine kunstvoll handgefertigten Schirme und gilt als bedeutende Touristenattraktion in der Region. Die Techniken und Designs, die in diesem Zentrum zum Einsatz kommen, spiegeln die reiche Kultur und das Erbe Thailands wider. Besucher können hier die Fertigung der Schirme aus nächster Nähe erleben und sogar eigene Schirme als Andenken gestalten lassen.

Die Phänomene von Sommerstürmen, wie der kürzlich in Chiang Mai erlebte, verdeutlichen die zunehmende Intensität und Häufigkeit extremer Wetterereignisse weltweit. Wissenschaftler verweisen auf den Klimawandel als einen wesentlichen Faktor, der zu einer Verstärkung solcher unvorhersehbaren und oft verheerenden Wetterphänomene beiträgt. Die Gemeinschaften werden dadurch vor neue Herausforderungen gestellt, nicht nur in Bezug auf die unmittelbare Bewältigung der Schäden, sondern auch hinsichtlich der langfristigen Planung und Anpassung an ein sich veränderndes Klima. Die Ereignisse in Chiang Mai sind ein weiterer Weckruf für die Notwendigkeit, resiliente Infrastrukturen zu entwickeln und präventive Maßnahmen zu ergreifen, um die Risiken und Auswirkungen solcher Naturkatastrophen zu minimieren.