Von: Björn Jahner | 08.11.23

In den nächsten ein bis zwei Wochen soll in Pattayas Soi Buakhao eine Einbahnstraßenregelung in Kraft treten. Foto: Jahner

PATTAYA: Die Stadt Pattaya will das nervenaufreibende und gefährliche Verkehrschaos in der Soi Buakhao mit einer neuen Einbahnstraßenregelung lösen, die die Verkehrssicherheit erhöhen und den Verkehrsfluss beschleunigen soll.

Im Schatten der weltbekannten Pattaya Walking Street hat sich die Soi Buakhao in den letzten zehn Jahren zum heimlichen Hotspot des Bar- und Entertainment-Gewerbes entwickelt, wodurch der tägliche Verkehrswahnsinn in der schmalen Gasse, die sich parallel zwischen der Pattaya Second Road und Pattaya Third Road von der Central Pattaya Road bis zur South Pattaya Road durchschlängelt, ein zunehmendes Problem darstellt. So teilen sich Autos, Baht-Busse, Taxis, Lieferfahrzeuge, Motorräder, mobile Straßenverkäufer und Fußgänger die schmale Gasse, weshalb allabendlich zu den Stoßzeiten nichts vor und zurück geht, vor allem am Entertainment-Viertel Tree Town Pattaya. Ein weiterer Grund ist die hohe Unfallzahl in dem Gebiet.

Foto: สายตรงนายกเมืองพัทยา

Beamte der Stadt Pattaya haben angekündigt, dass sie das neue Einbahnstraßensystem in den nächsten ein bis zwei Wochen starten werden. Hinweisschilder sollen die Verkehrsteilnehmer auf die Einbahnstraßenregelung hinweisen.

Von der Neuregelung betroffen sein werden auch alle Querstraßen zwischen der Soi Buakhao und der Pattaya Second Road sowie der Pattaya Third Road. Laut der Stadt Pattaya sollen auch Teile der Jomtien Beach Road in Einbahnstraßen umgewandelt werden. Bevor die Neuregelung umgesetzt wird, wollen die Beamten der Stadt noch die Meinungen der betroffenen Anwohner einholen.