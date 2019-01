Von: Björn Jahner | 20.01.19

Residenten in Hua Hin werden bei Ablauf ihres Visums von der Immigration an die Erneuerung ihrer Aufenthaltsgenehmigung per SMS erinnert. Foto: Jahner

HUA HIN: Um Langzeitresidenten davor zu bewahren, ihr Visum zu überziehen („Overstay“), ein Straftatbestand, der Ausweisung und Einreiseverbot zur Folge haben kann, hatte der Immigrationchef der Provinz Prachuap Khiti Khan eine innovative Idee.

Ausländer, deren Langzeitvisum droht abzulaufen, werden ab sofort von der Einwanderungsbehörde per SMS darauf hingewiesen mit der Bitte, die Immigration baldmöglich aufzusuchen („Your VISA is about to expired soon. Please contact Immigration office as soon as possible“). Vorausgesetzt, sie haben ihre Mobilfunknummer bei der Immigration hinterlegt.